Pepê, extremo do FC Porto, falou à Sport TV após a vitória do FC Porto sobre o Gil Vicente, nesta segunda-feira, por 2-0:

[Análise]

«Jogo muito bom num campo muito difícil. Perdemos aqui no ano passado. Tínhamos de estar ligados de início ao fim, porque era um jogo muito importante para o campeonato.»

[Lesão de Samu]

«É um grande jogador, demonstra isso todas as semanas. Claro que sentimos um pouco a saída dele, mas temos o Luuk e outros grandes jogadores, independentemente de quem joga.»

[Época]

«Muito feliz pelo momento que estou a viver e pela ajuda de todos os meus companheiros. Passei uma época difícil na temporada passada, sei que não estive no meu melhor. Sabia que tinha de voltar a ser o Pepê. Fico muito feliz por ajudar.»