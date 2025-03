Pepe, antigo internacional português, saiu em defesa de João Palhinha. O médio português reforçou o Bayern Munique no último verão e desde então vive um período de adaptação difícil, marcado por lesões.

«Aconselho toda a gente a ter paciência. Sei, pelo tempo que passámos juntos, que o João tem muita qualidade e tenho a certeza de que vai dar muito ao Bayern, o mais tardar, na próxima época», afirmou Pepe ao BILD.

«Não tem sido fácil para ele nos últimos tempos - mesmo antes da transferência no verão, quando o negócio com o Bayern foi cancelado no último segundo [no verão de 2023]. Foram muitas as emoções envolvidas», recordou o antigo defesa, referindo-se à transferência falhada para os bávaros no verão de 2023.

Apesar da situação atual, o antigo defesa dos dragões acredita que médio português se vai afirmar no clube alemão.

«Agora que o João está em Munique, é uma grande mudança para ele em comparação com o tempo que passou no Fulham. É normal que ele precise de um ano para se adaptar e se habituar. Mas tenho a certeza de que ele vai conseguir mudar a sua situação para melhor e ajudar muito o Bayern», finalizou.

Esta temporada, o médio português apenas participou em 19 dos 41 jogos do Bayern Munique.