O avançado do FC Porto, Zé Luís, está «a contas com uma inflamação no joelho esquerdo» e, de acordo com a informação revelada pelo emblema azul e branco esta quinta-feira, após o treino matinal, juntou-se ao Pepe no boletim clínico, na véspera do duelo com o Moreirense.

Pepe continuou a realizar tratamento e ginásio, regime que também Zé Luís fez esta quinta-feira no Olival, numa sessão que contou com o médio da equipa B, Vítor Ferreira.

Depois da defesa, que tem ainda Marcano castigado, as dúvidas surgem agora no ataque da equipa.

O Moreirense-FC Porto, da 16.ª jornada da Liga, joga-se a partir das 21h15 desta sexta-feira, no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.