Pepe anunciou, oficialmente, esta quinta-feira, o ponto final na carreira como jogador, mas o antigo internacional português sente que ainda poderia continuar a jogar.

No vídeo de despedida, em que Pepe surge com os troféus que conquistou e as camisolas dos clubes que representou, o narrador aponta que, depois de terminar contrato com os dragões, o central não queria jogar noutra equipa.

«Os processos de despedida são sempre dolorosos. Sai com a sensação de que as suas faculdades não estavam esgotadas, ainda não era o momento, mas representar outro emblema que não aquele que lhe encheu a alma não era sequer opção. E Pepe ficará para sempre como uma das referências maiores do FC Porto», pode escutar-se durante o vídeo, no qual Pepe também discursa.

O antigo defesa recordou a primeira passagem no FC Porto, entre 2004 e 2007. «Quando fui ao escritório do FC Porto, nas Antas, e o presidente abre a cortina, levanta os estores e diz assim: “Aquela ali vai ser a tua casa, Pepe. Bem-vindo, espero que tu sejas muito feliz no FC Porto. A tua felicidade vai ser a nossa felicidade”. Retenho essas palavras do presidente, os jogos que fiz no Estádio do Dragão. Essa primeira passagem foi muito especial, porque foi um clube que me colocou no olho do que é o futebol da Europa. E tive oportunidade de ir para o Real Madrid.»

«O título que mais prazer meu deu no FC Porto foram todos. Não vou escolher um, mas vou escolher um momento que me marcou muito. O meu regresso, quando decidi voltar ao FC Porto. Muita gente dizia que estava louco, por ter outros clubes para onde podia ir. "Fica mais dois anos fora de Portugal", diziam-me. Mas eu queria sentir novamente a atmosfera do Estádio do Dragão. Poder estar numa cidade que me deu muito. Agradeço muito ao FC Porto. O Porto deu-me a mulher e os três filhos que tenho. Toda a gente dizia que a primeira passagem foi muito boa, que se calhar ia ser difícil superar essa etapa. E demonstrei novamente, com títulos, trabalho e sacrifício, que consegui alcançar grandes objetivos, não só a nível pessoal, mas também coletivo», apontou.

Pepe lembrou ainda o último título que conquistou ao serviço do FC Porto, a Taça de Portugal, embora não tenha disputado a final com o Sporting.

«A minha sensação nesse último jogo, numa competição tão bonita como a Taça de Portugal, que é a essência do futebol português... Queria muito ganhá-la. Em conversas em privado com o treinador [Sérgio Conceição] dizia-lhe que era muito importante nós ganharmos essa Taça. Eu sabia que ia ser o meu último jogo e o meu último título pelo clube. Acho que foi merecido, porque acabar com um título e esse título ser a Taça de Portugal, uma competição que representa a essência do povo português, o ajuntamento das pessoas no Jamor, as famílias, os amigos.... É um dia de festa e queria dar essa alegria aos adeptos portistas, porque queria acabar a minha trajetória no FC Porto com esse título. Fiquei muito feliz por consegui-lo», assumiu.

Pepe terminou a carreira aos 41 anos, depois de passagens por Marítimo, FC Porto, Real Madrid e Besiktas.