Na noite em que igualou Luís Figo como o terceiro jogador com mais internacionalizações por Portugal (127), apenas atrás de João Moutinho e Cristiano Ronaldo, Pepe voltou a demonstrar a frescura física dos seus 39 anos.

Já em cima do minuto 60, com uma vantagem de dois golos no marcador, Pepe estava na área da República Checa para um lance ofensivo e viu Bernardo Silva fazer um mau passe.

De imediato, o defesa-central iniciou um sprint notável, chegando à grande área de Portugal em cerca de dez segundos, mais rápido que vários companheiros de seleção bem mais jovens.

Por essa altura, o perigo já tinha passado, mas fica a nota positiva para o jogador do FC Porto pelo esforço.