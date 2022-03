Philipp Lienhart talvez tenha passado despercebido no Real Madrid, mas é um dos defesas em destaque na Bundesliga esta temporada. O central do Friburgo recordou a passagem pelos escalões secundários dos merengues, onde se cruzou com Pepe, nos treinos da equipa A.

«Pepe é conhecido como um defesa agressivo, mas no balneário conheci-o como uma pessoa extremamente simpática e prestativa. Durante um exercício tático ele deu-me alguns conselhos sobre como jogar de lado na defesa e não com os dois pés para a frente. Podes defender rapidamente para trás e para frente ao mesmo tempo. Ainda levo isso muito a sério hoje em dia», contou, numa entrevista ao Bild.

Lienhart teve a oportunidade de ser orientado por Zinedine Zidane, que fazia questão de mostrar aos jogadores que ainda mantinha a qualidade técnica de outrora.

«Uma vez íamos bater livres. Os jogadores nem bateram. Ele pegou na bola e disse: 'Vejam, é assim que se faz', e aí acertou a bola no canto superior. Deixou claro para todos nós o quão incrível ele era como jogador de futebol», lembrou.

Formado no Rapid Viena, o defesa austríaco passou três temporadas no Real Madrid e cumpre agora a quinta ao serviço do Friburgo.