Pepe anunciou a retirada do futebol profissional na tarde desta quinta-feira e as reações têm-se multiplicado. Além do FC Porto, também o Real Madrid, Besiktas e Marítimo não tardaram em reagir ao sucedido, através das redes sociais. Num comunicado oficial, o Real Madrid expressou «gratidão, carinho e admiração» pelo defesa.

«Face ao anúncio de Pepe sobre a sua retirada do futebol como jogador profissional, o Real Madrid CF quer mostrar a sua gratidão, o seu carinho e a sua admiração por uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial. Pepe fez parte do Real Madrid de 2007 a 2017, uma década em que ganhou tudo com o nosso clube. Durante as dez temporadas em que defendeu a nossa camisola, conquistou 14 títulos em 334 jogos: 3 Taças dos Campeões Europeus, 2 Mundiais de Clubes, 2 Supertaças Europeias, 3 Ligas, 2 Taças do Rei e 2 Supertaças de Espanha», recordam.

«Pepe foi um dos melhores defesas do Real Madrid e do futebol europeu e terá sempre o reconhecimento e o carinho de todos os adeptos do Real Madrid. O Real Madrid deseja a ele e a toda a sua família muitas felicidades nesta nova etapa da sua vida», pode ler-se no comunicado dos merengues.

O internacional português deixou o FC Porto, na sua primeira passagem, em 2007, para rumar ao Real Madrid numa trasferência de 30 milhões de euros. Saíria para o Besiktas, sem grandes despedidas no clube espanhol.