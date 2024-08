Na sequência do anúncio de Pepe, Fernando Santos destacou a «determinação e entrega total» do defesa central, recordando a conquista do Euro 2016 e a primeira edição da Liga das Nações, em 2019.

«Foi insuperável. Um verdadeiro pilar da nossa defesa, sempre com uma vontade imensa de vencer e de honrar a camisola de Portugal. É com o coração cheio que falo sobre o Pepe, um dos maiores jogadores que tive o privilégio de treinar. Foi um verdadeiro guerreiro, um exemplo», recordou o antigo selecionador nacional, entre 2014 e 2022.

Para Fernandos Santos, atualmente selecionador do Azerbaijão – e outrora treinador de FC Porto, Sporting e Benfica – Pepe foi também um exemplo de humildade.

«Sempre disposto a ajudar e com uma paixão enorme. Ele deixa um legado de excelência, que servirá de inspiração para futuras gerações. O futebol perde um grande jogador, mas a sua história e as suas conquistas ficarão para sempre», concluiu Fernando Santos, de 69 anos.