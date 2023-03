A Federação Portuguesa de Futebol informou que Pepe foi dispensado da Seleção Nacional.

Em comunicado, é referido que o futebolista de 40 anos foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF.

Recorde-se que Pepe falhou os últimos dois jogos do FC Porto: diante do Inter de Milão a meio da semana passada para a Liga dos Campeões e frente ao Sp. Braga neste domingo devido a um edema no músculo solear da perna direita.

O selecionador Roberto Martínez, que tem à disposição na convocatória mais cinco centrais - Rúben Dias, António Silva, Gonçalo Inácio, Diogo Leite e o polivalente Danilo - não vai chamar nenhum jogador para colmatar a ausência de Pepe, que fala assim os jogos da próxima quinta-feira com o Liechtenstei em Alvalade e no domingo no Luxemburgo.

A Seleção Nacional concentração nesta segunda-feira na Cidade do Futebol, onde treina pela tarde.