Pedro Gonçalves foi o melhor sub-21 da Liga 2019/20. O jovem médio do Famalicão foi o atleta mais pontuado ao longo das trinta e quatro jornadas da competição.

Esta eleição tem em conta a avaliação dos jornalistas do Maisfutebol presentes no estádio em todos os jogos (de 0 a 50), a qual é multiplicada por dois, e depois somada à avaliação dada pelo SofaScore (de 0 a 10) a partir das estatísticas da Opta. No fundo, a eleição é a soma da avaliação dos nossos jornalistas com o que dizem as estatísticas de todos os jogos.

Assim, Pedro Gonçalves foi o sub-21 que recolheu maior pontuação durante a época, com um total de 433.8 pontos. Nesta lista, saliente-se, foram incluídos todos os jogadores que tinham 21 anos ou menos no início da Liga.

O médio que passou por Vidago, Desp. Chaves, Sp. Braga, Valência e Wolverhampton regressou no verão passado a Portugal, com 21 anos, assinando um contrato de cinco épocas com o Famalicão. Pedro Gonçalves celebrou o 22.º aniversário apenas a 28 de junho e justifica, como tal, a distinção.

No segundo lugar surge Pepelu, médio espanhol cedido pelo Levante ao Tondela. O jogador de 21 anos somou 420.1 pontos. O último lugar do pódio foi discutido através das décimas, com vantagem para Filipe Soares (408,4 pontos), médio de 20 anos que chegou este ano ao Moreirense, a título definitivo, após uma época no Estoril e toda a formação no Benfica.

Confira a lista dos vinte primeiros classificados da lista de melhores jogadores sub-21 da época para o Maisfutebol: