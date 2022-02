Cristiano Ronaldo inspirou a comitiva portuguesa na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

No momento da entrada no Estádio Nacional de Pequim (mais conhecido como "Ninho de Pássaro"), dois atletas lusos imitaram o célebre festejo do capitão da Seleção Nacional de futebol.

Veja o vídeo: