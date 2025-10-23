Por Catarina Rosado

O nome de Hannah Caldas saltou de repente para as bocas do mundo, de um lado e outro do Atlântico: não tanto pelos bons resultados desportivos, mas antes pelo que representam.

A portuguesa, a viver na Califórnia, foi suspensa cinco anos pela Federação de Natação e tornou-se alvo de uma discussão global sobre a identidade de género no desporto.

Mas quem é afinal Hannah Caldas?

Nascida em 1978, em Vizela, como Hugo Caldas, tem ganhado destaque internacional pela participação em competições femininas nos Estados Unidos. Até porque só por volta dos trinta anos mudou efetivamente de género: apenas em 2009 apareceu pela primeira vez no mundo do desporto como mulher. Com o nome de Hannah.

Ora esta mudança tardia de sexo provocou ainda mais polémica, por se considerar que ela beneficiou da produção de testosterona durante todo o crescimento, até à idade adulta.

Filha de uma família de Vizela muito ligada ao desporto

Antes de toda a polémica, Hannah nasceu como Hugo Caldas, filho de Joaquim Feliciano Caldas e irmão da nadadora Ana Caldas. Provém, portanto, de uma família muito ligada ao desporto e à política local. O pai, conhecido, também, pela alcunha de Quinzé, foi presidente do FC Vizela e do Partido Socialista de Vizela.

O filho Hugo Caldas, como toda a família, começou a praticar desporto muito cedo, aos oito anos, e escolheu a natação como competição predileta. Os bons resultados levaram-no na viragem de século para os Estados Unidos, onde conseguiu uma bolsa de atleta universitário.

De 2002 a 2004, nadou na U.S. Masters Swimming, na categoria masculina, e até somou alguns pódios. Concluído o curso, porém, decidiu afastar-se da natação para se dedicar à vida académica: tornou-se professor assistente de neurocirurgia, na Wake Forest University.

Começou a dar aulas em 2006 e manteve-se na universidade da Carolina do Norte até 2010, quando abandonou a carreira académica. Pelo meio, foi a alteração de sexo. Mas já lá vamos.

Em 2008, refira-se, Hugo Caldas foi diagnosticado com um tumor cerebral benigno, o que colocou em perspetiva os objetivos de vida que tinha.

Foi no ano seguinte, quando lhe apareceu uma hérnia discal e regressou à natação por indicação médica, que percebeu por onde passaria o futuro: a paixão não tinha desaparecido. Por isso decidiu voltar à competição na divisão de Masters.

A mudança de sexo e o fim da vida de docente universitária

Nesta altura, Hugo já era Hannah. São os registos da universidade que o denunciam: após vários anos a lecionar como Hugo, no ano escolar 2009-10 apareceu pela primeira vez Hannah Caldas.

Ao mesmo tempo, a portuguesa voltou às piscinas em 2009. No ano seguinte, abandonou aa Universidade, seguiu para Arizona, para treinar no Scottsdale Aquatic Club, e recomeçou a competir, mas desta vez pela categoria feminina.

Desde então, tem construído uma carreira desportiva diversificada e notável, sobretudo nos últimos tempos, por conta da polémica em volta da sua transição de género.

No verão de 2011, começou também a praticar Crossfit, algo que a transformou: «O CrossFit mudou completamente a minha natação. Passei de sonhar com uma vaga na Seleção Olímpica de Natação de Portugal a acreditar que isso era realmente possível», partilhou numa entrevista dada ao CrossFit Games, em 2012.

Hannah competia simultaneamente nas duas modalidades. Os treinos eram intensivos, nadava duas horas por dia, seis dias por semana, e fazia CrossFit cinco dias por semana. Tinha apenas um dia de descanso.

Por isso esteve muito próxima dos Jogos Olímpicos de 2012, mas acabou por ficar a 0,3 segundos da marca que lhe garantia a qualificação para Londres.

Fim do sonho olímpico e início de muitas vitórias

Nos últimos anos, Hannah Caldas tem-se destacado em três modalidades: natação, crossfit e remo indoor.

De 2012 a 2021 participou em competições de CrossFit, inclusive chegou a competir três vezes nos CrossFit Games, uma competição anual entre os melhores atletas da modalidade.

Hannah beneficiou da implementação da política transgénero da modalidade, em 2018, que permite aos atletas competirem na categoria correspondentes à sua identidade de género, se atendessem a certos critérios. Todavia, este ano essa política foi revertida nos CrossFit Games: «para manter a imparcialidade e a integridade da competição, os atletas devem competir na divisão correspondente ao seu gênero atribuído ao nascer».

No remo, a melhor temporada da atleta foi em 2021, quando conquistou dois títulos mundiais, nos 500 e 1000 metros. A portuguesa chegou a estabelecer novo recorde mundial ao registar o tempo de 3m11.01s nos 1000 metros.

Contudo, é na natação que a participação de Hannah Caldas em provas femininas tem sido mais contestada, sobretudo após o Campeonato Nacional de Natação Masters da Primavera, em Austin, Texas, no final do mês de Abril deste ano. A atleta venceu as cinco provas em que competiu na categoria feminina 45-49 anos: 50 e 100 metros bruços, 50 e 100 metros livres e 100 metros estilos. Algumas das vitórias foram conquistas com diferenças significativas, até três segundos para as segundas classificadas. Tal registo gerou debate sobre a justiça competitiva e inclusão de atletas transgénero em competições femininas.

A polémica atingiu um ponto crítico e a atleta foi suspensa pela Federação Internacional de Natação (FINA), por cinco anos, após Hannah ter-se recusado a fazer um teste de verificação de género para poder participar no 2024 Masters World Championship.

A suspensão impede-a de competir até outubro de 2030 e levou à anulação de todos os resultados obtidos entre junho de 2022 e outubro de 2024.