Como jogador, no FC Porto:

«A equipa estava muito apática. Eu aproveitei para os acordar. Não estava a conseguir dentro do campo, cheguei ao intervalo e, aí, fui talvez das vezes mais agressivo de toda a minha vida. Acabei por fazê-lo de uma forma natural, porque estava mesmo irritado, preocupado. E foi giro, porque o Mourinho ia a entrar, calou-se, deixou-me falar. Quando eu me calei, ele entrou e foi: “Sai este, entra aquele…” e faço dois golos. Enganei-me (risos).»

Como treinador, contra o FC Porto:

«O Pepe deve-me ter confundido com o Loum. Se fosse o Rafa, jogador do Benfica, pedia-me desculpa. Deve-se ter esquecido de quem sou, do meu passado e do meu presente e a imagem que sou neste clube.»

O FC Porto tem muito de Jorge Costa. Jorge Costa era (e respirava) FC Porto. Ou melhor: é FC Porto. Porque, apesar da ausência física, como assinalou o antigo árbitro, Duarte Gomes - que na segunda-feira o encontrara «casualmente» numa área de serviço – «os grandes nunca morrem».

E talvez o episódio (contado num programa do clube) em que foi falar ao balneário no Restelo, a 19 de outubro de 2003, deixando o treinador José Mourinho do outro lado da porta para começar aí a reviravolta (de 1-0 para 1-3) ante o Belenenses, diga muito do caráter competitivo de Jorge Costa, que nesse jogo até fez um raro bis enquanto jogador.

Como também dizem disso – e da sua ligação ao FC Porto – as declarações a 10 de maio de 2021 enquanto treinador do Farense, após um jogo no Dragão e de uma troca de palavras com Pepe, outra grande referência dos dragões.

Jorge Costa foi o capitão. O líder, que não raras vezes falava com o olhar. O «Bicho», como começou por ser chamado por Fernando Couto, pela sua «entrega». Dos treinos aos jogos. Do FC Porto à Seleção. É uma das grandes figuras da história do futebol do FC Porto. E não é por acaso que é um dos poucos a ter uma estátua no museu dos azuis e brancos.

Foi amado sobretudo pelos portistas, que nele viam a personificação dos valores do FC Porto e de uma região. E se é verdade que saiu do FC Porto mais do que uma vez, de si o FC Porto não saiu. E vice-versa.

Mas também não sai da história dos rivais, onde respeitou e encontrou também respeito na diferença: ilustra isso a forma célere como Benfica e Sporting - e tantos outros clubes - reagiram à partida de Jorge Costa. E como Rui Costa, presidente do Benfica e antigo colega de quarto nos tempos da Seleção, lembrou o «grande profissional» e o «grande amigo» que ali teve.

Do acidente que o “tirou” do voleibol aos 21 títulos como dragão

A história no FC Porto começou a ser escrita com três épocas na formação do clube, de 1987 a 1990. Chegava à Constituição e à formação de um FC Porto acabado de tornar-se campeão europeu, depois dos primeiros toques no Campo da Ervilha pelo FC Foz.

Mas a história desportiva de Jorge Costa podia ter sido bem diferente. Como contou numa entrevista à Tribuna Expresso, foi «atropelado três vezes» em miúdo, numa delas partiu a clavícula e foi «operado duas vezes». Perdeu a mobilidade na clavícula esquerda e foi obrigado a deixar… o voleibol. «Tinha 13/14 anos. Por isso é que digo que foi a minha sorte porque me dediquei exclusivamente ao futebol», contou.

Na transição para sénior, o rapaz nascido a 14 de outubro de 1971, no Porto, passou por Penafiel e Marítimo, antes de um regresso para 13 épocas de dragão ao peito, 383 jogos e 25 golos. Ou melhor, 12 épocas e meia, porque passou meio ano no Charlton Athletic, em 2001/02, onde era conhecido como «The Tank» [em português: o tanque], tal como foi apelidado no Marítimo, onde ficou célebre um autogolo que marcou em 1991/92… contra o FC Porto. Um lance que gerou polémica e levou o então presidente do clube, Pinto da Costa, a proibir durante anos que outros jogadores cedidos pelos dragões defrontassem o clube a que pertenciam.

Neste percurso, Jorge Costa somou 21 títulos pelo FC Porto, oito deles na Liga. É, de resto, um dos seis nomes dos cinco títulos do “penta”, de 1994 a 1999, ao lado de Aloísio, Drulovic, Paulinho Santos, Rui Barros e António Folha e com Bobby Robson, António Oliveira e Fernando Santos ao leme. Juntam-se a isso cinco Taças de Portugal, cinco Supertaças e, já depois do seu regresso, as conquistas da Liga dos Campeões, da Taça UEFA e da Taça Intercontinental, antes de ter acabado a carreira no Standard Liège, em 2005/06.

O golo na estreia, as lesões e os episódios com Weah e Otávio Machado

Um ano depois de ter sido campeão do mundo sub-20 por Portugal, Jorge Costa começou a sua história na equipa principal do FC Porto em 1992/93. E que início! Sem Aloísio e Fernando Couto, Carlos Alberto Silva lançou Jorge Costa no FC Porto-Estoril em Coimbra: vitória por 1-0… e golo do «Bicho».

Até se tornar titular indiscutível, foram precisas quatro épocas e houve contratempos: três lesões graves nos joelhos, ausência do Euro 1996, dúvidas sobre continuar a jogar, mas também superação para voltar antes do tempo previsto, para ajudar o FC Porto e a Seleção, que representaria no Euro 2000 e no Mundial 2002.

Em 1996/97, ficou para a história um episódio num FC Porto-Milan (1-1) para a Liga dos Campeões com George Weah, Bola de Ouro no ano anterior. Acusado de alegados insultos racistas, o português foi agredido no nariz com uma cabeçada no túnel das Antas, no final do jogo. Isto depois de, no jogo em Itália (vitória do FC Porto por 3-2), dois meses antes, Weah ter saído de campo após um pisão de Jorge Costa na sua mão.

Mais tarde, a época 2001/02 teve outro marco forte na carreira: desavenças com o treinador Octávio Machado e a perda de influência e da braçadeira levaram a meio ano de empréstimo ao Charlton, que esteve para acionar a opção de compra. Porém, José Mourinho foi peça-chave para o regresso. Para mais três anos em que se destacaram as conquistas internacionais: o «Bicho» ergueu a Taça UEFA em Sevilha, o troféu da Champions com Vítor Baía em Gelsenkirchen e a Taça Intercontinental ao lado de Costinha.

Jorge Costa e Vítor Baía levantam troféu da Liga dos Campeões ganha pelo FC Porto em 2004 (Shaun Botterill/Getty Images)

Seguiram-se cerca de 17 anos como treinador. Em Portugal no Sporting de Braga, Olhanense (campeão da II Liga em 2008/09) Académica, Paços de Ferreira, Arouca, Farense, Académico de Viseu e AVS. No estrangeiro, por Cluj - onde foi campeão em 2011/12 - e Gaz Metan (Roménia), AEL Limassol e Anorthosis (Chipre), seleção do Gabão, CS Sfaxien (Tunísia), Tours (França) e Mumbai City (Índia). Pelo meio, já tinha sofrido um enfarte, em 2022.

Ao percurso como treinador, terminado com a subida à Liga pelo AVS, seguiu-se o tão esperado regresso ao FC Porto, onde cresceu e venceu como jogador e onde era diretor do futebol profissional na administração de André Villas-Boas. Ainda festejou uma Supertaça com Vítor Bruno e vivia dias intensos, na transição de um domingo de emoções fortes no jogo de apresentação e na antecâmara do início da Liga.

Era mais um dia de Jorge Costa e do portismo que vivia, respirava e sentia. E que já foi assinalado por instituições, clubes, antigos e atuais treinadores, jogadores e adversários. Do «melhor amigo» no futebol, Sérgio Conceição, até José Mourinho. Agora fica o legado de alguém que, numa de muitas entrevistas, disse ser, entre a bravura dentro de campo, alguém «educado» e «uma pessoa com princípios».

E, como está plasmado por estas horas no ecrã gigante do Dragão, virado para o exterior, uma sua frase: «Aconteça o que acontecer, faço parte da história do meu clube do coração».