Um «recital» do portista Luis Díaz, coroado com dois golos, o segundo aos 90+4 minutos, valeu à Colômbia um triunfo por 3-2 sobre o Peru e o terceiro lugar da Copa América.

Em Brasília, o extremo do FC Porto aproveitou o jogo de consolação para juntar mais brilho à sua prestação na prova, num jogo em que conseguiu o seu primeiro ‘bis’ ao serviço da formação «cafetera», ao marcar aos 66m antes de decidir o jogo em período de descontos.

Juan Cuadrado, de livre direto, apontou, aos 49m, o outro golo dos colombianos, que acabaram no pódio pela sétima vez, e quinta no terceiro lugar, repetindo 1987, 1993, 1995 e 2016 – foram ainda campeões em 2001 e ‘vice’ em 1975.

Por seu lado, Yoshimar Yotún, aos 45 m, e Gianluca Lapadula, aos 82m, faturaram para os peruanos, vice-campeões em 2019, que falharam o que seria o seu 12.º pódio.

Luis Díaz e Lapadula juntaram-se, com os seus golos em Brasília, a Lionel Messi na liderança da lista dos marcadores, com quatro, sendo que o argentino defronta hoje o Brasil na final da prova, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

