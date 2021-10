Argentina bateu o Peru, por 1-0, em jogo da zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2022.

A formação campeã sul-americana, com o benfiquista Otamendi titular na defesa, venceu graças a um cabeceamento fulgurante de Lautaro Martínez, servido na perfeição por Nahuel Molina, aos 43 minutos.

Os argentinos foram tentando gerir os acontecimentos e apanharam um grande susto, quando Farfan conquistou um penálti: Yotún, aos 65 minutos, olhou para Dibu e atirou à barra.

A Argentina segurou assim os três pontos e somou o 25.º jogo consecutivo sem perder (16 vitórias e nove empates), depois do 1-2 com o Brasil, em 03 de julho de 2019.

O conjunto de Lionel Scaloni está no segundo lugar (25 pontos, com menos um jogo) e ampliou a vantagem face aos perseguidores, já que Equador (17) e Colômbia (16) empataram a zero em Barranquilla e o Uruguai (16) saiu derrotado do Brasil. Os canarinhos lideram com 31 pontos.