A Seleção Nacional de Pesca de Desportiva brilhou no 7.º Campeonato do Mundo de Duplas – de Fundo | Mar, conquistando o título de Campeã do Mundo da modalidade.

A dupla composta por Francisco Pinto e Miguel Guimarães também se destacou e garantiu o título mundial individualmente.

Para além da dupla vencedora, Portugal contou as boas classificações das duplas Eduardo Pacheco e João Pacheco, que terminaram no 6.º lugar, e de António Milheirão e Diogo Martins que fecharam a competição na 13.ª posição.