Dois treinadores portugueses tiveram algum azar na jornada 20 do Brasileirão, na madrugada desta segunda-feira. Primeiro, foi Artur Jorge que viu o Botafogo ser alcançado pelo Flamengo na liderança do campeonato, depois de uma vitória do Mengão sobre o Atlético Goianiense (2-1).

Mas não esteve só. Petit, experiente treinador luso que se aventurou no Cuiabá, perdeu em casa frente ao Athletico Paranaense, por 2-1. Os golos do Athletico foram apontados por Julimar (11′) e Lucas Di Yorio (90+4′). O antigo avançado de Benfica e Belenenses Deyverson, nos descontos da segunda parte.

O Cuiabá, clube treinado recentemente por António Oliveira, está em 18.º lugar em 20 lugares. Encontra-se na zona de despromoção, apenas acima do Fluminense e Atlético Goianiense. Há exatamente uma semana, o Cuiabá perdeu com o Fluminense, numa luta pela permanência que se afigura difícil.