Declarações de Petit, treinador do Santa Clara, na flash interview da Sporttv, após o empate (1-1) frente ao Alverca, na 23ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 21 de Fevereiro.

[A segunda parte foi completamente diferente da parte do Santa Clara. Concorda?]

Sim. Vínhamos com uma estratégia bem definida para aquilo que queríamos. Entrámos a sofrer um penálti, tínhamos de ir tentar dar a volta ao resultado. A fase não ajuda.

Na primeira parte, tivemos bola, mas muito lentos, muita gente atrás do bloco do Alverca. Muito demorados a circular de um lado para o outro, mas a segunda parte foi completamente diferente: arriscámos mais, metemos o Gabriel pelas costas do Gonçalo [Paciência], fomos mais rápidos como bola, tentámos criar situações, fizemos o golo e tivemos mais oportunidades.

O Alverca é uma equipa com qualidade, mas valeu pela segunda parte. Queríamos os três pontos, mas ainda temos um caminho longo a percorrer.

[É um ponto importante para consolidar o seu trabalho?]

Sim. Sabemos do ciclo de que vimos. Estamos à espera dessa vitória, desse clique que possamos dar. Vínhamos com ambição de ganhar, mas vamos trabalhar para chegar a Tondela e conquistar os três pontos.