O Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol puniu o Sagrada Esperança ao pagamento de 440 mil kwanzas (cerca de 600 euros) devido aos atos de vandalismo dos seus adeptos, no último jogo do campeonato, considerando não haver razões para anular o título de campeão, conforme protesto apresentado pelo vice-campeão Petro de Luanda.

Recorde-se que na última jornada do campeonato angolano, os jogadores e equipa técnica do Sagrada Esperança retiraram-se do relvado após ter sido assinalado um penálti a favor do Petro de Luanda, que perdia por 1-0. Os protestos incitaram os seus adeptos, que arrancaram cadeiras do estádio 11 de Novembro, em Luanda, e arremessaram-nas para o relvado.

Depois de mais de 20 minutos de apelos por parte de entidades desportivas e políticas presentes ao estádio, os jogadores regressaram ao campo e o brasileiro Tiago Azulão falhou o penálti, após longo tempo de espera. O resultado não se alterou até ao fim do jogo e o Sagrado Esperança acabou por se sagrar campeão angolano de futebol.