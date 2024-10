Declarações na flash interview da SportTV de João Pedro Coelho, treinador do Pevidém, após a derrota com o Benfica (0-2) sobre o Pevidém, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Tínhamos falado internamente que uma entrada com um golo sofrido podia condicionar a nossa confiança. Realmente aconteceu, mas tivemos uma personalidade muito grande. Não alterou em nada o que tínhamos perspetivado para o jogo. Tivemos de ajustar em termos estratégicos, por não estarmos a conseguir bloquear o Benfica como pretendíamos, mas estamos muito satisfeitos com a atitude e coragem dos jogadores perante um contexto único a que não estamos habituados.»

[Não abdicou da sua ideia de jogo] «O meu compromisso desde que cheguei ao clube é atingir objetivos desportivos, mas também valorizar os nossos jogadores. Só os conseguimos valorizar tendo bola. Frente a uma equipa com a qualidade do Benfica tivemos um nível de exigência altíssimo, que nos colocou à prova.»

[Regresso ao Campeonato de Portugal] «A estrutura, jogadores, equipa técnica mereciam este momento, que vai ficar marcado para o futuro. Toda a vila se envolveu e acabámos por sentir que essa felicidade também passou para as pessoas. Agora, percebemos que terminou esse momento de glória. Vamos focarmo-nos no Campeonato de Portugal, que também é competitivo e tem boas equipas. Saímos daqui mais preparados, mais fortes e com capacidade para lutar pelos nossos objetivos.»