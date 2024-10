Ericson, antigo jogador do Mirandela, do Vizela, do Arouca e do Tondela, com passado na Liga e na II Liga, representa agora o Pevidém, começou o jogo frente ao Benfica no banco, mas foi chamado a entrar na segunda parte.

O problema é que não havia ali nenhuma camisola com o nome e o número do Ericson. A solução foi então o jogador entrar com a camisola de André Alves, que está lesionado e não foi opção para este jogo.