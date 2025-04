A Professional Fighters League chegou à Europa e anunciou esta sexta-feira que Patrice Evra, antigo internacional francês do Manchester United, será um dos primeiros a entrar na «cage» para um combate MMA (Artes Marciais Mistas) com um adversário ainda a designar, mas o antigo lateral desafiou, desde já, o uruguaio Luis Suárez, atualmente no Inter Miami, a ser o seu adversário, sem qualquer receio dos temíveis dentes do uruguaio.

A PFL quer promover o evento que está marcado para Paris, para 23 de maio, e anunciou agora oficialmente que Patrice Evra será um dos primeiros cabeça de cartaz. O antigo jogador ainda não tem um adversário definido, mas recorreu às redes sociais para desafiar Luiz Suárez, melhor marcador de todos os tempos da seleção do Uruguai e que ficou conhecido por agredir adversários à dentada. Aconteceu uma vez quando ainda jogava no Liverpool e outra, em pleno Mundial 2014, no Brasil, quando mordeu o italiano Giorgio Chiellini no pescoço.

«Última hora: estou oficialmente a treinar para a minha primeira luta na PFL Europa. Eles ainda vão escolher o meu adversário. Perguntaram-me quem é que gostaria de enfrentar e eu disse: Luis Suárez. Pagarei do meu bolso para isso acontecer, ele até me pode morder», escreveu Evra na rede social X.

Patrice Evra, cinco vezes campeão de Inglaterra, ao serviço do Manchester United de Alex Ferguson, e ainda bicampeão italiano na Juventus, começou a treinar artes marciais em 2016, ao lado do amigo Cédric Doumbé, antiga estrela da PFL norte-americana. «Vocês deveriam saber que eu amo este desporto também. Joguei nos maiores palcos do mundo, venci todos os grandes troféus no futebol, mas a PFL Europa em Paris será uma noite incrivelmente especial para mim», destacou ainda o antigo internacional francês.

A rivalidade entre Evra e Suárez já antiga: