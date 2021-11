O duelo entre o Marine e o Dunston, para a primeira eliminatória da Taça de Inglaterra, ficou marcado por um episódio caricato. Ao minuto 51, o jogo foi interrompido devido a uma falha na iluminação no Marine Travel Arena.



Phil Turnbull, jogador da equipa visitante e eletricista de profissão, dirigiu-se de imediato ao quadro de eletricidade para tentar resolver a situação.



O camisola 4 do Dunston ainda pegou no telemóvel para trocar algumas ideias com um colega do ramo. Algum tempo depois, com a chegada de outro eletricista e das necessárias ferramentas, o problema foi resolvido.



O jogo acabou com o apuramento do Marine AFC para a eliminatória seguinte, no desempate por penáltis (5-4), após um 2-2 no marcador.



O clube local fez questão de agradecer o gesto de desportivismo do jogador do Dunston.

