James Harden já conquistou os adeptos dos Philadelphia 76ers. No jogo de estreia, o base somou 27 pontos, 12 assistências e oito ressaltos, contribuindo para o triunfo no redutod dos Minnesota Timberwolves por 133-102



Os Sixers são a quarta equipa de Harden na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), Depois de Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Brooklyn Nets,



O número 1 destacou-se na quarta jornada a par dos companheiros Joel Embiid (34 pontos e 10 ressaltos), e Tyrese Maxey (28 pontos).



Nos outros encontros da ronda de sexta-feira, destaque para a vitória (105-102) dos Clippers sobre os Lakers no dérbi de Los Angeles, por 105-102.



Os melhores momentos da estreia de James Harden: