Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), pronunciou-se, esta terça-feira, sobre a mais recente polémica do futebol francês.

«Acho perfeitamente inaceitável, não devíamos ver isto nos relvados», referiu o presidente da FFF. Em causa está um incidente que envolveu Paulo Fonseca e o árbitro Benoit Millot.

No passado domingo, no jogo diante do Brest, o técnico português do Lyon, dirigiu-se ao juiz da partida, Benoit Millot, de uma forma violenta, chegando mesmo a encostar-lhe a cabeça.

O técnico de 51 anos, já veio a público pedir desculpas pelo sucedido, assumindo que «não o devia ter feito». Para além das sanções internas, anunciadas pelo clube, Paulo Fonseca terá de se apresentar ao Comité de Disciplina da Liga francesa, no dia 5 de março, arriscando ainda uma suspensão máxima de sete meses.

«O castigo deve ser proporcional a este gesto. O meu papel é proteger os árbitros, o que é uma tarefa difícil. Recordo-lhes que são funcionários públicos e que merecem todo o respeito», acrescentou.