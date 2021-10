O base Chris Paul tornou-se o primeiro jogador da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) a atingir a marca de 20.000 pontos e 10.000 assistências, contribuindo para a vitória dos Phoenix Suns em casa dos Los Angeles Lakers, por 115-105.

Chris Paul terminou com 23 pontos e 14 assistências (tendo ainda capturado cinco ressaltos) o jogo disputado na última madrugada (em Portugal), ultrapassando a meio do segundo parcial a marca dos 20.000 pontos na carreira.

O base dos Suns já tinha antes superado a barreira histórica em assistências, totalizando agora 10.299. Nenhum dos jogadores que atingiram as 10.000 assistências - John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson e Magic Johnson – ultrapassaram os 20.000 pontos, com Stockton a ser o que ficou mais perto, com 19.711.