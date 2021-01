Morreu Pierre Cherpin, piloto francês que sofreu uma queda grave durante o Rally Dakar 2021 no passado domingo, na Arábia Saudita.

O piloto francês foi encontrado inconsciente pela equipa médica quando conseguir chegar a ele de helicóptero.

Foi levado para o hospital e operado de emergência devido a um traumatismo cranioencefálico, estando desde então em coma induzido. Da Arábia Saudita, seria transportado para Lille, França, mas acabou por morrer, na madrugada desta sexta-feira, durante a viagem.

Era a quarta vez que o piloto de 52 anos participava no Rali Dakar.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG