Pierre Gasly e Francisca Cerqueira Gomes ainda não assumiram oficialmente a relação, mas surgiram pela primeira vez lado a lado em público nos últimos dias, depois de vários rumores sobre o romance entre o piloto francês e a modelo portuguesa.

O piloto e a modelo estiveram no domingo no Parque dos Príncipes a assistir ao Paris Saint-Germain-Marselha e foram no dia seguinte à cerimónia da Bola de Ouro, realizada igualmente na capital francesa.

Curiosamente, Gasly não percorreu a passadeira vermelha com Francisca Cerqueira Gomes, mas sentou-se ao lado da modela portuguesa durante o evento.

O piloto francês da AlphaTauri tem 26 anos, enquanto kIKA, filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, tem 19 anos.

PIERRE GASLY COM FRANCISCA CERQUEIRA GOMES NO PSG-MARSELHA

As imagens do piloto com a modelo portuguesa na Bola de Ouro: