Casa Pia e Leixões empataram este domingo no Estádio Pina Manique, em jogo da 18.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O primeiro golo da partida foi para a equipa da casa, na primeira parte, apontado pelo avançado ganês Malik Aboubakari, aos 34 minutos.

O Leixões reagiu já na reta final do encontro, aos 80 minutos, com um golo de Sapara, que tinha entrado no decorrer da segunda parte. Um golo que premiou o crescimento da equipa de Matosinhos na etapa complementar.

Com este resultado, o Leixões segue sem derrotas com José Mota ao comando: são três vitórias e dois empates, estes de forma consecutiva nas últimas duas jornadas. Ao todo, a equipa do Mar já vai em sete rondas sem perder. Está no 10.º lugar, com 22 pontos. Já o Casa Pia aumenta para cinco as jornadas sem derrotas e está no sexto lugar, com 26 pontos.

Este domingo, houve empate no Vilafranquense-Benfica B, o Varzim venceu o FC Porto B e a Académica bateu o Académico de Viseu.