O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, assumiu esta terça-feira a crença na possível conquista dos azuis e brancos na Liga dos Campeões, após a passagem aos «quartos», consequência do triunfo na eliminatória com a Juventus.

«Penso que depois de ter eliminado a Juventus, o FC Porto pode ir até à final e ganhá-la. É o meu desejo, a minha esperança e acredito que pode ser. Já acreditava nisso em 1987 quando ninguém acreditava, só eu acreditava e depois o Artur Jorge sentiu-se contagiado e passou a acreditar», lembrou o dirigente, em entrevista ao Porto Canal, esta noite, dizendo que a competição europeia «não é um salvar de face», após a eliminação da Taça de Portugal e na Taça da Liga – ambas nas meias-finais.

Já quanto ao campeonato, e com o FC Porto no segundo lugar, com 51 pontos, a dez do líder Sporting, quando faltam disputar 11 jornadas, equivalente a 33 pontos, Pinto da Costa defende que é preciso primeiro os portistas vencerem os seus jogos para segurar o segundo lugar. Quanto ao título, é esperar os resultados dos adversários.

«A minha convicção é ganharmos os jogos que faltam e esperar os resultados dos outros. Agora, ganhando os jogos que nos faltam, garantimos o segundo lugar, que não é o nosso objetivo nunca, mas o que salvaguarda e garante a Liga dos Campeões do ano que vem. Agora, continuamos a pensar que, enquanto matematicamente for possível, a equipa entra em campo para ganhar», expressou.

Na mesma entrevista, Pinto da Costa diz ter «a certeza» de que o FC Porto vai renovar com o treinador Sérgio Conceição e abordou ainda os processos de renovação dos futebolistas Otávio e Moussa Marega.