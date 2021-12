O FC Porto inaugurou, na manhã desta sexta-feira, um espaço no museu do clube com uma estátua do treinador Sérgio Conceição.

Na cerimónia, Conceição surgiu ao lado do presidente Pinto da Costa, que destapou a estátua do técnico, assim eternizado no museu dos azuis e brancos, no espaço designado 'Tanto Porto'.

Junto ao espaço, estão também os troféus conquistados pelo técnico, quer neste papel, quer como jogador do FC Porto.

«Era um anseio que eu tinha. Há três treinadores que me marcaram profundamente na minha vida de portista: Yustrich, José Maria Pedroto e Sérgio Conceição e é um prazer ter dentro deste museu, além de outros treinadores com grandes vitórias, mas estes três foi os que eu mais me identifiquei, no futebol e na convivência diária. Temos muito gosto em que esteja aqui e satisfação de que vai ficar muito mais tempo», disse Pinto da Costa, em declarações ao Porto Canal.

«É uma honra. É emocionante para mim, veem-me à cabeça os meus 15 anos, estar no meio de tantas figuras da história deste clube, para mim é fabuloso. Mais do que um reconhecimento, é uma inspiração e é motivador. Essa motivação tem a ver com a exigência diária.

Isto acontece menos de 24 horas depois de o FC Porto ter ganho ao Benfica por 3-1 no Estádio do Dragão, para a 16.ª jornada da I Liga, o que proporcionou à equipa de Conceição um 2021 invicto no campeonato.