«À Cláudia, que foi uma dádiva de Deus por tê-la posto no meu caminho. Conseguiu despertar em mim o sentimento do amor que pensava que não voltaria a sentir. Mas senti. Fui correspondido e os meus últimos anos tornaram-se imensamente felizes», escreveu Pinto da Costa, no livro «Azul Até ao Fim».

Foi uma das raras manifestações públicas de amor do antigo dirigente para com a mulher que o acompanhou até ao fim dos seus dias, com a qual casou em 2023, quando já ninguém acreditava que o voltasse a fazer.

Os dois sempre mantiveram uma relação discreta e que tentaram deixar longe da imprensa. Embora na parte final da vida do antigo presidente portista já surgissem várias vezes juntos em eventos públicos.

Mas que é, afinal, Cláudia Campo?

Com quase 40 anos de diferença para o ex-marido, Cláudia Campo é uma gestora bancária, que trabalha no balcão do Banco Santander, nas Antas, onde Pinto da Costa costumava ir tratar das suas finanças.

A história entre ambos começou em 2017, quando se viram pela primeira vez, numa das idas de Pinto da Costa ao banco. Mais tarde, surgiu um convite do então presidente do FC Porto para um jantar.

Cláudia Campo, atualmente com 48 anos, contou depois com a aprovação da família e amigos, sobretudo da filha Joana Pinto da Costa, que antes disso se tinha oposto fortemente à relação do pai com a brasileira Fernanda Miranda. A bancária tornou-se muito importante na fase final da vida de Pinto da Costa.

Por isso resolveram dar o nó a 22 de agosto de 2023, numa cerimónia civil muito discreta, da qual só deram conhecimento às pessoas mais próximas. Só nessa altura, aliás, puderam dar o nó, porque o antigo presidente só conseguiu o divórcio de Fernanda Miranda em 2022.

O antigo presidente do FC Porto, recorde-se, casou-se cinco vezes (duas delas com a mesma mulher, Filomena Morais, com quem teve uma filha).

O primeiro matrimónio foi em 1964, com Manuela Carmona, mãe do seu filho Alexandre, que nasceu em 1967. Seguiu-se então, em 1998, Filomena Morais, de quem já tinha uma filha, Joana, nascida em 1987. Este casamento durou apenas quatro anos, mas repetiu-se em 2007, voltando a durar quatro anos.

Pelo meio, entre 2000 e 2005, Pinto da Costa esteve junto com Carolina Salgado, na relação mais polémica do antigo presidente. Já em 2012 casou com Fernanda Miranda, em Touros, no Brasil, terra natal da noiva. Este casamento também não acabou bem e mais tarde surgiu então Cláudia Campo.

Quando Jorge Nuno cessou as funções de presidente, ao fim de 42 anos, Cláudia foi o ombro amigo, que amparou as mágoas e os momentos mais difíceis. Até ao último dia da vida do antigo dirigente.