O cortejo fúnebre de Pinto da Costa não vai passar pelo interior do Estádio do Dragão, noticiou a CNN Portugal, que cita fonte próxima da família do ex-presidente do FC Porto que morreu no sábado aos 87 anos.

André Villas-Boas, presidente dos azuis e brancos, tinha manifestado esse desejo, mas lembrou que a decisão seria sempre da família, nomeadamente dos filhos, Joana e Alexandre Pinto da Costa.

A partir das 11h00 terá início a missa na Igreja das Antas com os bispos do Porto e de Setúval e, depois, o cortejo desce pela Alameda, rumando depois até ao cemitério Prado do Repouso, no Bonfim, onde o corpo de Pinto da Costa será cremado.

