Ao contrário do que estava previsto, o corpo de Jorge Nuno Pinto da Costa vai passar pelo Estádio do Dragão durante o cortejo.

A informação foi confirmada pelo FC Porto.

INFORMAÇÃO DO FC PORTO NA ÍNTEGRA:

«O Estádio do Dragão vai abrir portas a todos aqueles que queiram prestar uma derradeira homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa.



Após a missa fúnebre na Igreja das Antas, o Presidente dos Presidentes estará no relvado da casa de todos os portistas uma última vez.



As portas abertas serão as 26, 27, 3 e 4, na bancada central Poente, e as portas 7 e 8, na superior Sul.»