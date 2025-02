O cemitério Prado do Repouso recebeu, na tarde desta segunda-feira, a derradeira despedida ao antigo presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Foi um momento mais discreto em relação à multidão que esteve na Igreja das Antas para o funeral e no cortejo fúnebre, que teve como momento alto a entrada no Estádio do Dragão.

Depois do momento apoteótico no Dragão, o cortejo fúnebre encetou lento percurso até ao Prado do Repouso, onde descansam nomes ilustres como Eugénio de Andrade, Aurélia de Sousa, Abel Salazar, Ilse Losa, Rodrigues de Freitas ou Manuel António Pina, entre muitos outros. A viagem culminou junto à capela deste cemitério por volta das 15h45.

No cemitério, a chegada do cortejo animou as hostes. Entre as claques Super Dragões - com uma tarja no chão a receber a chegada da urna, a caminho da cremação - e o Coletivo, que acompanhou o carro, muitos foram os que cantaram pelo ex-presidente.

As lágrimas misturavam-se com fotografias de Pinto da Costa, abraços, bandeiras, potes de fumo e conversas cruzadas sobre a gratidão e o dever de honrar o seu nome no FC Porto.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto entre 1982 e 2024, morreu no sábado, aos 87 anos, vítima de cancro na próstata, diagnosticado em setembro de 2021.