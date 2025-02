O Real Madrid reagiu à morte de Jorge Nuno Pinto da Costa num comunicado, publicado no seu site oficial, em que destaca que, «durante os 42 anos em que foi presidente, o FC Porto conquistou 68 títulos: 2 Taças dos Campeões Europeus, 2 Taças Intercontinentais, 1 Supertaça Europeia, 2 Liga Europa, 23 Ligas, 15 Taças de Portugal, 22 Supertaças e 1 Taça da Liga de Portugal».

O registo, ainda que incompleto (o Real Madrid não terá contabilizado a última Taça de Portugal, conquistada ainda com Pinto da Costa como presidente da SAD portista), serve para os merengues eternizarem o malogrado dirigente como o «histórico presidente do FC Porto entre 1982 e 2024».

«O Real Madrid expressa as suas condolências e carinho à sua família e entes queridos, ao clube, a todos os seus adeptos e ao futebol português. Que descanse em paz», pode ainda ler-se no comunicado do clube espanhol.