Não está previsto, mas André Villas-Boas espera que o cortejo fúnebre de Jorge Nuno Pinto da Costa passe pelo Estádio do Dragão quando deixar a Igreja das Antas nesta segunda-feira.

«O FC Porto disponibilizou o seu estádio. Gostávamos muito de ter Jorge Nuno Pinto da Costa connosco. Evidentemente que temos de respeitar a vontade da família. Temos estado em contacto direto e indireto com a família no sentido de pelo menos garantir que os portistas se possam despedir do Jorge Nuno Pinto da Costa uma última vez. (...) Temos de dar o espaço para a família poder decidir em conformidade e o que acha melhor, no caso da Joana e do Alexandre, para o seu pai», disse o presidente do FC Porto em declarações aos jornalistas em Faro após a vitória dos azuis e brancos sobre o Farense.

«Iremos respeitar qualquer decisão que venha a ser tomada pela família. Estamos preparados e temos indicação da polícia de que o carro irá descer a Alameda em direção do estádio. Gostávamos muito de que pudesse entrar no Estádio do Dragão para que os sócios do FC Porto se despedissem do presidente, mas também que o presidente passasse esse momento único no estádio que construiu, num clube que ajudou a reconstruir e que nesse momento tocasse o hino do FC Porto. Era o máximo respeito que lhe podíamos prestar», acrescentou.

Villas-Boas disse ainda que pretende respeitar a vontade do ex-presidente do FC Porto: de que o sucessor não marcasse presença no funeral dele. E garante que fá-lo-á mesmo que o corpo de Pinto da Costa entre no Estádio do Dragão, a não ser que a família do ex-dirigente portista o convide. «É um momento um pouco sensível. Tenho muito apreço por Jorge Nuno Pinto da Costa, pela sua palavra e também pela declaração que teve. Não quero hostilizar nem o momento que é solene nem a sua família, nem ir contra a sua palavra, que foi direta e clara. Pretendo respeitá-la e assim será também se o cortejo fúnebre se deslocar ao Estádio do Dragão. Havendo algum desejo por parte da família, evidentemente que repensarei, mas foi uma palavra dita em vida e tenciono respeitá-la», rematou.