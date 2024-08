Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto, foi convidado por Inês Simões para participar no programa da TVI, o Contraste.

Num trecho da entrevista que será publicada em breve, o dirigente de 86 anos falou sobre vários assuntos e revelou que descobriu que tem cancro na próstata há três anos.



«Fiz uma série de exames e no fim não me diziam nada. Eu disse: “Doutor, vamos deixar de brincadeiras…ando aqui a fazer de cobaia?”. Eles disseram: “Não, é maligno”. Então eu disse: “Vamos encarar isso com naturalidade, não é nenhum drama”. Ainda vou viver muito tempo. Isto já foi há três anos», disse.

Na mesma entrevista, o anterior presidente dos dragões confessou também que escreveu um livro, «Azul até ao fim», e que o mesmo deverá estar à venda a partir de outubro deste ano.