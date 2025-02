Foi com «profunda consternação» que Fernando Santos, antigo treinador do FC Porto, recebeu a notícia do falecimento do «presidente e amigo Jorge Nuno Pinto da Costa», aos 87 anos, vítima de doença prolongada.

«Foi sob o seu comando que tive a oportunidade de crescer como treinador e pessoa. A sua paixão e dedicação ao FC Porto serviram de inspiração para todos nós. A sua inteligência e carisma eram absolutamente marcantes. A sua visão e liderança deixam uma marca indelével no futebol português e Mundial, e, particularmente, na vida de todos que tiveram o privilégio de trabalhar consigo», partilhou o atual selecionador do Azerbaijão.

Fernando Santos orientou a equipa portista entre 1998 e 2001, sagrando-se campeão nacional em 1999, título que lhe valeu a alcunha de Engenheiro do Penta. Conquistou ainda duas Taças de Portugal e outras tantas Supertaças pelos dragões.

«Neste momento de dor, envio as minhas sinceras condolências à família do Jorge Nuno e a toda a nação portista. A sua memória perdurará nos nossos corações e na história do futebol. Rezo para que descanse em paz. Obrigado, amigo para sempre», completou o treinador.