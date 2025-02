O treinador português José Mourinho, que trabalhou no FC Porto com Jorge Nuno Pinto da Costa, destacou este domingo, em declarações exclusivas à CNN Portugal e ao Maisfutebol, o «impacto» que o antigo presidente dos azuis e brancos teve na sua carreira e o muito que deixa do que é ser um «grande líder» a com quem privou com ele.

«O que guardo, além do impacto na minha carreira, o que me ajudou a chegar onde cheguei e o que nós conseguimos juntos no FC Porto, é à sua inteligência, liderança, capacidade de nos ensinar a todos que nada é mais importante do que um objetivo comum. Neste caso o seu clube, o seu FC Porto. Isso é um ensinamento que levei para a vida e tudo o que depois consegui enquanto treinador tem influência daquilo que eu aprendi naquele clube sob a sua liderança», afirmou Mourinho, que assumiu o cargo de treinador do FC Porto em janeiro de 2002, ficando até ao fim da época 2003/04.

«Não há espaço para egoísmos, egocentrismos, individualismos. Só um objetivo comum, por uma paixão comum e os profissionais, com ele, aprendem a ser mais do que bons profissionais. É com grande pesar, mas ao mesmo tempo com grande alegria no sentido de dizer que aos que privaram com ele algum tempo, deixa-nos muito do que é ser um grande líder», disse o técnico, que explicou também a mensagem e as fotografias que deixou nas redes sociais, dedicada a Pinto da Costa.

«Neste momento de tristeza, quis fazer a minha pequena homenagem nas redes sociais e não consegui escolher uma única fotografia a festejar títulos, com taças, com medalhas, aos abraços na euforia do sucesso desportivo. Não consegui porque a história, a esse nível, encarregar-se-á de que ninguém se possa esquecer do que o presidente Pinto da Costa foi enquanto vencedor, recordista de títulos a nível mundial e no caso do futebol, em especial, o facto de ter vencido tudo, em contextos de extrema dificuldade quando se trata de equipas portuguesas a competir na Europa», destacou.

«Eu escolhi fotos com significado ao nível humano. A primeira, quando assinei como treinador do FC Porto: agarro-me a essa foto no sentido do início de uma relação muito próxima, que foi muito além do que era o treinador e o presidente. A segunda, quando nos encontrámos como adversários “soft”, porque foi num jogo particular, um FC Porto-Roma, mas onde se vê perfeitamente a alegria de dois amigos. E a última, quando nos encontrámos pela última vez, no passado verão e onde parecia que nos tínhamos visto no dia anterior, tal a empatia», explicou.

O atual treinador do Fenerbahçe, de 62 anos, venceu, como treinador do FC Porto, uma Liga dos Campeões (2003/04), uma Taça UEFA (2002/03), duas Ligas portuguesas (2002/03, 2003/04), uma Supertaça (2003/04) e uma Taça de Portugal (2002/03).