Sérgio Conceição não compareceu na conferência de imprensa que se seguiu à vitória do AC Milan diante do Verona (1-0), para a 25.ª jornada da Liga italiana, depois de ter tomado conhecimento do falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa.

O agora dirigente do clube milanês, Zlatan Ibrahimovic, comunicou aos jornalistas a decisão do treinador português. «Sérgio Conceição está muito transtornado pelo falecimento do antigo presidente do FC Porto. Ele era como um pai para ele. Por isso, vim falar em seu lugar», explicou o sueco.

Sérgio Conceição conviveu de perto com Pinto da Costa enquanto atleta e, posteriormente, como treinador, tendo passado os últimos sete anos no banco dos dragões.

Conceição foi mesmo o último treinador da era Pinto da Costa no FC Porto, pelo qual conquistou três Ligas, quatro Taças de Portugal e três Supertaças.