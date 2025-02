O treinador Sérgio Conceição marcou presença, ao final de tarde deste domingo, no velório de Jorge Nuno Pinto da Costa, na Igreja das Antas, no Porto.

Sérgio Conceição, atual treinador do Milan, viajou para Portugal na sequência da vitória da noite de sábado ante o Hellas Verona, para um último adeus ao seu antigo presidente no FC Porto.

Conceição não esteve na conferência de imprensa do Milan após o jogo de sábado, ao saber da morte de Pinto da Costa. Foi o dirigente e conselheiro do Milan, Zlatan Ibrahimovic, perante os jornalistas, a dar conta do estado de Sérgio Conceição ao saber da notícia.

«Sérgio Conceição está muito transtornado pelo falecimento do antigo presidente do FC Porto. Ele era como um pai para ele. Por isso, vim falar em seu lugar», explicou o sueco.

Poucos minutos depois de Conceição, o antigo jogador do FC Porto, o internacional português Pepe, também chegou ao velório de Pinto da Costa.