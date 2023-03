José António Pinto de Sousa, antigo dirigente do Boavista e ex-presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), morreu esta quinta, aos 85 anos.

Numa nota no site oficial, os axadrezados lamentaram o falecimento do antigo vice-presidente do clube, que ajudou na «reconstrução e modernização do Estádio do Bessa, em 1983», enquanto presidente da Comissão de Obras.

O Boavista informou ainda que o funeral será realizado esta sexta-feira, dia 10 de março, pelas 15h00, na Igreja do Foco, no Porto.

Também o FC Porto emitiu uma nota de condolências, onde refere que «recebeu com consternação a notícia do falecimento» de Pinto de Sousa, amigo de infância do presidente dos dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa, de quem foi colega no Colégio das Caldinhas em Santo Tirso.

Pinto de Sousa esteve na liderança do Conselho de Arbitragem em duas ocasiões: de 1983 a 1989 e de 1998 a 2004.