A SIC, o Expresso e o site do grupo Impresa foram atacados por um grupo de hackers, na madrugada deste domingo, o qual exige o pagamento de um resgate para a desbloquear o acesso aos sites do grupo de Pinto Balsemão.

O grupo de piratas informáticos em causa é conhecido como o Lapsus Group e foi o mesmo que mandou abaixo o sistema informático do Ministério da Saúde, no mês de dezembro.

«Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de cloud (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo», pode ler-se nas mensagens deixadas nas páginas online do semanário, da televisão e do grupo, juntamente com um link para o Telegram e um endereço de email.

Entretanto a página no twitter do Expresso já foi também tomada pelo grupo em causa, que publicou um link do Telegram com a legenda «Lapsus$ é oficialmente o novo presidente de Portugal».