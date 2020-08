Andrea Pirlo foi confirmado como o novo treinador da Juventus, ele que até tinha sido nomeado treinador dos sub-23 há pouco tempo. Não chegou, porém, a assumir a equipa secundária e sucedeu a Sarri no plantel principal.

A verdade é que, sendo um nome forte do passado recente do clube, Pirlo nunca deixou de acompanhar a equipa, mesmo como adepto. Em 2019, aquando da eliminação da Juventus aos pés do Ajax, o antigo médio lembrou a necessidade de «haver alguém como Isco» no plantel.

«Para ganhares a Liga dos Campeões precisas de alguém como Isco. A chave está no meio-campo. Compras o Ronaldo mas tens de encontrar a melhor maneira de ativá-lo», disse à Gazzetta dello Sport o vencedor da prova ao serviço do Milan.

Dono de um talento raro para o meio-campo, Pirlo descobria passes e espaços ao alcance de poucos. A sua desenvoltura técnica, se for passada para o treino, choca um pouco com as características do meio-campo atual da equipa de Turim. Afinal, o médio centro mais tecnicista, Pjanic, já assinou pelo Barcelona, em troca com Arthur. Outros jogadores como Khedira, Bentancour ou Matuidi não são exemplos de jogadores aproximados à ideia do novo treinador.