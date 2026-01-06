Itália: Tomás Esteves faz estreia na época na derrota do Pisa com Como
Lateral formado no FC Porto não disputava um jogo oficial desde maio de 2024. Como sobe ao quarto lugar do campeonato
Tomás Esteves estreou-se nesta época ao minuto 77 do Pisa-Como, jogo vencido pelos visitantes (3-0). Na tarde desta terça-feira, na 19.ª jornada do campeonato italiano, o lateral direito de 23 anos foi aposta nos anfitriões quando o Como já vencia por dois golos, marcados pelo médio Perrone (68 minutos) e pelo avançado Douvikas (76 minutos).
A fechar, o angolano Nzola desperdiçou o penálti que relançaria o encontro, aos 85 minutos, enquanto Douvikas bisou aos 90+5m, de penálti.
Formado no FC Porto, Tomás Esteves viveu anos difíceis face a sucessivas lesões, a última sofrida em agosto em 2024, no joelho esquerdo. Como tal, o defesa não disputava um encontro oficial desde 1 de maio de 2024.
Tomás Esteves é irmão de outro lateral, Gonçalo Esteves – ex-FC Porto e Sporting, atualmente no Alverca, aos 21 anos – e representa o Pisa desde 2022. O emblema italiano ocupa o 20.º e último lugar do campeonato, com 12 pontos, igualado com Fiorentina e Hellas Verona, e a três pontos de zona segura.
Por sua vez, o Como atingiu a nona vitória no campeonato e subiu ao quarto lugar, com 33 pontos, a seis do líder Inter.
90+ | A double for Tasos!#PisaComo 0-3 pic.twitter.com/YlqdY08PAY— Como1907 (@Como_1907) January 6, 2026