Tomás Esteves estreou-se nesta época ao minuto 77 do Pisa-Como, jogo vencido pelos visitantes (3-0). Na tarde desta terça-feira, na 19.ª jornada do campeonato italiano, o lateral direito de 23 anos foi aposta nos anfitriões quando o Como já vencia por dois golos, marcados pelo médio Perrone (68 minutos) e pelo avançado Douvikas (76 minutos).

A fechar, o angolano Nzola desperdiçou o penálti que relançaria o encontro, aos 85 minutos, enquanto Douvikas bisou aos 90+5m, de penálti.

Formado no FC Porto, Tomás Esteves viveu anos difíceis face a sucessivas lesões, a última sofrida em agosto em 2024, no joelho esquerdo. Como tal, o defesa não disputava um encontro oficial desde 1 de maio de 2024.

Tomás Esteves é irmão de outro lateral, Gonçalo Esteves – ex-FC Porto e Sporting, atualmente no Alverca, aos 21 anos – e representa o Pisa desde 2022. O emblema italiano ocupa o 20.º e último lugar do campeonato, com 12 pontos, igualado com Fiorentina e Hellas Verona, e a três pontos de zona segura.

Por sua vez, o Como atingiu a nona vitória no campeonato e subiu ao quarto lugar, com 33 pontos, a seis do líder Inter.