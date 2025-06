Alberto Gilardino está de regresso ao ativo e fica pela Serie A, uma vez que assumiu o comando técnico do recém-promovido Pisa. O treinador de 42 anos sucede a Pippo Inzaghi, de 51 anos, que rumou ao Palermo – que continua a militar na segunda divisão.

No plantel do Pisa está o lateral Tomás Esteves, de 23 anos e formado no FC Porto, e o médio Zan Jevsenak, de 22 anos – emprestado à Oliveirense em janeiro e vinculado ao Benfica entre 2019 e 2024.

Num percurso iniciado em 2018, Alberto Gilardino estreou-se como treinador no Razzato, passando depois por Pro Vercelli, Siena e Génova, entre 2022 e 2024. Na última época, deixou o cargo em novembro, ao cabo de 14 jogos, apenas com três vitórias.

Enquanto jogador, o antigo ponta de lança brilhou por Parma, Milan, Fiorentina e Génova, sem esquecer os contributos por Itália em Atenas 2004 e nos Mundiais de 2006 e 2010.