A 33.ª jornada foi de dérbi escaldante na Luz, mas também de encaixe milionário para o FC Porto e de salvação para o Marítimo, enquanto o vizinho Nacional ficou irremediavelmente condenado à II Liga.

Pizzi e Everton merecem destaque pela excelente exibição e pelo golaço no triunfo do Benfica sobre o Sporting, que ficou também marcado pelo duelo pelos melhores marcadores entre Seferovic e Pedro Gonçalves, que bisaram. Ainda assim, há que salientar o papel de Luis Díaz no triunfo em Vila do Conde, com que o FC Porto sentenciou a seu favor a disputa pelo segundo lugar.

A FIGURA: Luis Díaz

Houve dérbi, é certo, e o Benfica até quebrou a invencibilidade do campeão Sporting num dos duelos entre rivais mais frenéticos dos últimos tempos. Logo de seguida, porém, o FC Porto assegurou o segundo lugar, que lhe vale um encaixe de 38,5 milhões de euros. A vitória milionária aconteceu em Vila do Conde, fazendo cair o Rio Ave para zona aflitiva. Sem Corona, Luis Díaz voltou a mostrar os seus atributos e a encaminhar o triunfo dos dragões, por 3-0, com um golo e uma assistência.



O GOLO: Pizzi

Pizzi e Everton. Everton e Pizzi. Foi pela criatividade dos dois que o Benfica começou a decidir um dérbi que acabou em chuva de golos (4-3). O melhor de todos foi uma obra de dois artistas. Aos 29m, o médio encarnado combinou com «Cebolinha», que devolveu de calcanhar para uma finalização com classe. Um entendimento perfeito para o 2-0, a sublinhar uma tarde de inspiração de ambos.

A DEFESA: Marco Pereira

O Santa Clara foi vencer ao Jamor e confirmar a sua candidatura europeia a uma jornada do fim. Se na frente Carlos Jr., com um bis, fez a diferença, lá atrás a segurança de Marco foi também decisiva. Uma das melhores provas disso mesmo é ver a forma como parou de forma instintiva um cabeceamento de Cassierra, aos 27m, que valeria o empate ao Belenenses. Uma defesa à guarda-redes de andebol, que vale a pena ver.