Momento: Gonçalo Ramos abre o marcador

Depois de uma entrada demolidora do Benfica, parecia que o Estoril ia conseguir segurar o nulo até ao intervalo, mas mesmo a acabar a primeira parte, Pizzi pressionou Hugo Gomes, depois de um passe descabido de Marcos Valente, e o central atrapalhou-se, acabando por colocar a bola nos pés de Chiquinho que, por sua vez, ofereceu o golo a Gonçalo Ramos que, com apenas Thiago Silva pela frente, rematou com convicção para o primeiro golo. Um golo que abria definitivamente o caminho para o Jamor.

Figura: capitão Pizzi todo-o-terreno

Voltou a ser titular e, com a braçadeira por cima da camisola, assumiu o comando da equipa, liderando a equipa para um jogo em que o Benfica dominou em toda a linha. Começou a jogar ao lado de Gabriel, no papel, mas a verdade é que o número 21 teve rédea solta para pisar todas as zonas de ataque, trocando muitas vezes com Pedrinho, mas também com Chiquinho e Cervi. A defender recuava para o lado de Gabriel, mas sempre com os olhos na bola, sempre a procurar pressionar o adversário. Foi assim que obrigou o Estoril a cometer um erro que proporcionou o primeiro golo de Gonçalo Ramos. Também esteve em evidência na segunda parte, com destaque para um lance de laboratório, na marcação de um livre, que quase proporcionou um golo a Chiquinho.

Chiquinho

Um dos jogadores que aproveitou bem a oportunidade e reclamou mais minutos. Começou a jogar sobre a direita, bem aberto sobre o flanco, mas depois acabou por mudar mais para o centro, quando o Benfica passou a jogar em 4x3x3. Foi no meio que esteve em particular destaque, com boas movimentações e várias oportunidades para marcar.

Pedrinho

Jogou no apoio direto a Gonçalo Ramos, mas tal como Chiquinho, também beneficiou com a mudança para 4x3x3, passando a estar mais em jogo, em permanentes combinações com Pizzi, mas também com Chiquinho e Gonçalo Ramos, num verdadeiro carrocel que colocou muitas dificuldades à defesa do Estoril.

Thiago Silva

O Benfica não conseguiu um resultado mais volumoso devido às intervenções do antigo guarda-redes do Flamengo, com destaque para um voo para uma defesa a um remate de Pedrinho. Voltou a estar em desataque no segundo tempo com uma saída arrojada aos pés de Chiquinho.

Hugo Gomes

Fica definitivamente ligado a este jogo pelo erro tremendo que permitiu a Gonçalo Ramos abrir o marcador, mas a verdade é que foi um dos melhores do Estoril e mesmo um dos melhores em campo esta noite. O central brasileiro, sempre bem colocado, cortou muitas bolas e anulou muitos lances do ataque do Benfica.