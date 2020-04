Eleito há uns dias por Diogo Dalot com um dos jogadores mais «chatos» do plantel do FC Porto, Iker Casillas explicou porque é que tem esse papel na equipa azul e branca.

Durante uma conversa promovida nas redes sociais dos dragões, o experiente guardião assumiu que costuma colocar água na fervura na euforia dos jogadores mais jovens.

«No balneário, quando as coisas correm bem, os miúdos baixam a concentração e achas logo que são grandes jogadores. E a minha missão era de vez em quando falar e dizer: ‘Calma, ainda faltam muitos jogos para o fim.’ Não podiam pensar que já estava tudo conquistado», disse.

«Lembro-me de uma conversa com o Sérgio Conceição no início da época. Falámos que era preciso ter calma na altura em que ganhámos na Luz por 2-0. No futebol não se pode falar, as coisas mudam. E para nós mudou, agora voltámos ao lugar que merecemos, o primeiro lugar tem de ser sempre do FC Porto.»

Casillas respondeu ainda a Ricardo Pereira, que disse que o guarda-redes era o que se vestia pior no balneário dos azuis e brancos.

«Se concordo? Não, nada, zero. As vestimentas dos meus colegas são horríveis, todos. Aboubakar, Otávio... O Otávio é horrível, como o Danilo e o Aboubakar. E se for a falar do José Sá, mama mia!» brincou.